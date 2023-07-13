В Ингушетии план по лесовосстановлению выполнен на 100%

По данным Рослесхоза, среди 27 регионов, успешно выполнивших годовой план по посеву семян лесных культур, республика заняла 13-е место.

Как сообщает пресс-служба экологического ведомства, в рамках программы уже выполнены такие работы, как лесовосстановление на площади 5 га, которое осуществлялось путем посадки 13 тыс. саженцев на Сунженском хребте.

Напомним, что национальный проект «Сохранение лесов» — один из 11 проектов в России, основная цель которого восстановление вырубленных и погибших лесов.