В Ингушетии планируется ликвидировать 16 объектов накопленного вреда

Информация о них направлена в Минприроды России и в межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования в СКФО. В дальнейшем планируется проведение мероприятий по обследованию и оценке, наносимого вреда, в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

По земельным участкам, где государственная собственность не разграничена и на которых обнаружены стихийные мусорные свалки, в ближайшее время будут проведены кадастровые работы. До 2030 года планируется их рекультивировать.

В Минприроды республики также уточнили, что для получения актуальной информации инспекторы экологического ведомства проводят систематические обследования всех муниципалитетов. Выявлено 68 свалок ТКО. Наибольшее число расположено в Назрановском районе (17 свалок).

Отмечается, что для кардинального решения проблемы необходимо создание надлежащей инфраструктуры в области обращения с отходами. С этой целью запланировано строительство в регионе полигона твердых коммунальных отходов с объектами их обработки и утилизации. Для этого уже выделен земельный участок в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района. Сроки строительства полигона будут определены в ПСД с учетом объемов работ. Начало строительства запланировано на первые месяцы 2025 года.

Махмуд-Али Калиматов считает, что проблема стихийных свалок и незаконного размещения отходов является серьезной и требуются активные меры для ее решения.

«Создание полигона и обеспечение его работой системы обработки и утилизации отходов поможет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей. Замечу, что успешное решение проблемы требует совместных усилий органов государственной власти, муниципалитетов и нередко — граждан. Призываю наших жителей также активно участвовать в процессе ликвидации несанкционированных свалок, сообщая о фактах незаконного размещения отходов или о появлении новых свалок. Чтобы жители республики понимали всю важность этого вопроса, считаю, что необходимо повышать экологическую грамотность населения, популяризировать эту тему. Если мы ответственно подойдем к общей для всех проблеме, то уже в ближайшее будущем будут полностью обеспечены безопасные с точки зрения экологии условия для проживания людей», — считает руководитель субъекта.