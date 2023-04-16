В Ингушетии планируется открыть отделение Промсвязьбанка

Сластенин отметил, что в экономику региона в 2022 году привлечено более 9,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций, объем которых в основной капитал вырос на 2,9%. Кроме того, развивается промышленный сектор и сельскохозяйственная отрасль.

Повышение инвестиционной активности в республике, по мнению премьера, подтверждает увеличение количества субъектов МСП на 9,5%, и реализация прорывных инвестпроектов.

«Однако слабое развитие банковского сектора, который у нас представлен только тремя филиалами иногородних банков — это Сбербанк, Россельхозбанк и «Почта Банк», препятствует дальнейшему повышению инвестиционной активности. По объективным причинам они не справляются с задачей предоставления клиентам полного перечня услуг по банковскому обслуживанию участников рынка», — отметил премьер.

В ходе беседы была достигнута договоренность рассмотреть вопрос открытия филиала банка и взаимной поддержки в вопросах профильной отрасли, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, ПСБ входит в топ-10 крупнейших банков России. Он выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.