Банковская система

В Ингушетии планируется открыть отделение Промсвязьбанка

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Вопросы взаимодействия, в том числе — открытия отделения Промсвязьбанка в Ингушетии, обсудили в режиме видеоконференцсвязи премьер-министр республики Владимир Сластенин и председатель ПСБ Петр Фрадков.

Сластенин отметил, что в экономику региона в 2022 году привлечено более 9,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций, объем которых в основной капитал вырос на 2,9%. Кроме того, развивается промышленный сектор и сельскохозяйственная отрасль.

Повышение инвестиционной активности в республике, по мнению премьера, подтверждает увеличение количества субъектов МСП на 9,5%, и реализация прорывных инвестпроектов.

«Однако слабое развитие банковского сектора, который у нас представлен только тремя филиалами иногородних банков — это Сбербанк, Россельхозбанк и «Почта Банк», препятствует дальнейшему повышению инвестиционной активности. По объективным причинам они не справляются с задачей предоставления клиентам полного перечня услуг по банковскому обслуживанию участников рынка», — отметил премьер.

В ходе беседы была достигнута договоренность рассмотреть вопрос открытия филиала банка и взаимной поддержки в вопросах профильной отрасли, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, ПСБ входит в топ-10 крупнейших банков России. Он выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

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