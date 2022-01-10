В Ингушетии планируется построить 7 детских садов и 21 школу на 15 тыс. мест

По его данным, в настоящее время уже подписано 32 финансовых и 43 нефинансовых соглашения, предусмотренный на текущий год объем средств будет направлен на реализацию более 70 мероприятий.

Основные из них — строительство семи детских садов, рассчитанных на 1510 мест, 21 школы на 13666 мест, ликвидация свалки в городе Малгобеке, обустройство 19 общественных территорий и реконструкция двух мостов в городах Карабулаке и Сунже.

Мальсагов отдельно отметил реализацию нацпроекта «Культурная среда». Предусмотрены капремонт школы искусств в Карабулаке и 2-х домов культуры в сельских поселения Пседах и Нижние Ачалуки, строительство двух ДК в отдаленных сельских поселения Даттых и Гайрбек-Юрт, а также приобретение 2 передвижных автоклубов и оснащение учреждений культуры оборудованием и инструментами.

Он также добавил, что по линии регионального Минздрава до конца этого года власти Ингушетии намерены завершить строительство инфекционного отделения детской республиканской больницы и участковой больницы в сельском поселении Кантышево Назрановского района.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» планируется создание регионального центра дополнительного образования, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.