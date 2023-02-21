Митинг

В Ингушетии планируется проведение 22 февраля митинга в поддержку Путина и СВО

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22 февраля текущего года на аллее Славы города Назрани в 15 часов планируется проведение митинга в поддержку Президента Российской Федерации и специальной военной операции на Украине.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, ожидается участие свыше 500 человек, включая представителей органов власти, общественных организаций, членов партий, религиозных деятелей, учащихся и студентов учебных заведений.

Напомним, 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Обращение вышло в эфире федерального телевидения около 06:00 мск.

 

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