В Ингушетии планируется проведение форума спецназа России

Об этом на встрече с премьер-министром региона Владимиром Сластениным сообщил председатель общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» по Ингушетии Магомед Гелисханов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

По его словам, проведение съезда в Назрановском ДК намечено на 10 июля текущего года, однако дата может быть изменена в связи с эпидемиологической обстановкой. Мероприятие состоится с участием гостей из других субъектов страны, в числе которых руководители общественных ветеранских организаций, всероссийских организаций «Офицеры России», «Боевое братство», представители комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы России.

Участников июльского события ждет насыщенная программа, включая посещение Мемориала памяти и славы в Назрани, круглые столы, концерт. На встрече планируется подписание соглашений о проведении в республике международного форума спецназа России в будущем году.

Премьер-министр республики отметил, что в Ингушетии большое внимание уделяется поддержке деятельности ветеранских организаций, развитию патриотического воспитания, решению насущных для старшего поколения проблем.

«Наши ветераны достойны такой жизни, в которой они не будут ни в чем нуждаться. Они должны быть окружены вниманием и заботой с нашей стороны, и мы постараемся сделать все возможное для их комфортной жизни», — отметил Сластенин.

Представители союза ветеранов поблагодарили главу правительства за содействие в решении проблемных вопросов и вручили памятные подарки.

Сегодня в Ингушетии проживает более 28 тыс. ветеранов, включая двух ветеранов Великой Отечественной войны, свыше 10 тысяч ветеранов боевых действий на территории России и других государств, и более 200 воинов-афганцев.