Производство

В Ингушетии планируется создать промышленный, аграрный и туристический кластеры

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Махмуд-Али Калиматов

Власти Ингушетии планируют создать в республике промышленный, сельскохозяйственный и туристический кластеры. Об этом сообщил РИА Новости Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Нами прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в качестве его участников мы рассматриваем 10 предприятий, два из которых заявили совместные проекты для получения федеральных и региональных мер поддержки», — сказал Калиматов.

Он добавил, что по расчетам, кластер позволит заполнить имеющиеся инвестиционные промышленные ниши, наладить межрегиональные кооперационные связи. Кроме того, можно будет модернизировать инфраструктуру инвестиционных промышленных площадок региона.

«Помимо промышленной сферы, есть в планах образовать межрегиональный сельскохозяйственный кластер на основе основных предприятий сельскохозяйственной отрасли, и также туристический кластер на базе всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи», — отметил руководитель субъекта.

Калиматов считает, что все эти проекты должны стать бюджетообразующими и способствовать социально-экономическому развитию республики.

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