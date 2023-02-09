В Ингушетии планируется строительство нефтеперерабатывающего завода

«Мы планируем нарастить добычу нефти в республике, что создаст дополнительные рабочие места, больше налогов будет оставаться в регионе. Тем более, традиции столетней давности по добыче нефти в Малгобеке уже есть», — заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Также он назвал ряд других проектов, которые призваны повысить индекс промышленного производства в республике.

По его словам, в первую очередь — это мегапроект, связанный с созданием технопарков.

«Строительство индустриального парка по производству доломитовой муки и изделий из доломита со сроком планирования около 3-х лет. За это время он должен обрести контуры, приобрести резидента и начать масштабное производство. Другой IT-парк «Магас» тоже уже в разработке, на днях будет доработана концепция проекта, и после утверждения приступим к отбору резидентов для развития этого направления», — сказал руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что сфера высоких технологий региону крайне интересна. «На Северном Кавказе этих технопарков пока нигде больше нет. Если мы будем первыми, то, соответственно, первыми создадим здесь научный потенциал», — уверен Калиматов.

Есть планы и в сфере АПК. В республике острая нехватка складских помещений и овощехранилищ. Решая эту проблему, рассматривается также перспектива строительства предприятия по глубокой переработке сельхозпродукции.

Кроме того, ожидается запуск второй очереди птицеводческого комплекса «Южный». Переговоры по этому поводу сейчас активно ведутся, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.