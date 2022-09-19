В Ингушетии планируют на 90% решить проблему с двухсменным обучением в школах к 2025 году

«Сейчас в нашей республике еще в 62 школах дети обучаются в две смены. Для перевода всех учебных заведений на односменный режим обучения в Ингушетии необходимо создать еще 26 тыс. ученических мест. Такой дефицит сохраняется, несмотря на то, что мы активно строим новые и реконструируем старые, но все еще крепкие школы», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в рамках нацпроекта «Образование» только в 2022 году в Ингушетии запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 19 школ почти на 13 тыс. мест. По итогам завершения их строительства уже в следующем году количество школ, осуществляющих обучение в двухсменном режиме, должно сократиться до 37. При этом в 2023 году планируется построить 6 школ на 2890 мест и в 2024 году 4 школы на 2010 мест.

Калиматов особо подчеркнул, что «одной из причин хронической нехватки школьных учреждений в Ингушетии является демографический статус региона — у нас самая высокая рождаемость по стране. Ежегодный прирост количества учащихся школ составляет порядка 3 тыс. детей. Соответственно, чтобы полностью перевести учебные заведения на односменный режим обучения, до конца 2030 года нам необходимо построить еще 10 школ с проектной мощностью 720 мест».

«Наш регион дотационный, и республиканский бюджет, который из-за большой кредитной задолженности, эти три года находится под финансовым принуждении, не потянул бы такую нагрузку. Президент России Владимир Путин и правительство всегда нас поддерживают и помогают в решении острых вопросов. Особая им за это благодарность», — добавил Глава республики.