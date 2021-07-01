В Ингушетии планируют привлечь студентов старших курсов университета для работы в школах

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, для этого студентам нужно будет пройти анкетирование, включающее ряд вопросов, позволяющих понять уровень соответствия заявленным направлениям дополнительного образования. Студенты, успешно прошедшие анкетирование, пройдут собеседование, по результатам которого будет принято соответствующее решение о включении их в кадровый резерв.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году в 105 образовательных организациях Ингушетии созданы 300 профильных кабинетов дополнительного образования, реализующих образовательные программы по шести направлениям: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное, естественно-научное, техническое и социально-педагогическое.