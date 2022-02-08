В Ингушетии планируют создать дом-музей заслуженной артистки России Раи Евлоевой

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Заместитель директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии Марем Котиева на рабочем совещании коллектива под руководством Алаудина Эсмурзиева выступила с идеей о создании в республике дома-музея заслуженной артистки России Раи Евлоевой, сообщила пресс-служба учреждения.

«При желании сделать это совсем нетрудно, — отметила она. — Квартира, в которой жила великая ингушская артистка, в настоящее время стоит запертой, и в ней все сохранилось так, как было при жизни Раи Ахметовны. Для того чтобы выкупить квартиру и после соответствующей подготовки открыть ее для посещений, потребуется не так много средств».

В РДНТ, который с недавних пор носит имя Клавдии (Раи) Евлоевой, планируют провести вечер памяти, посвященный ее жизни, творчеству, преданности народной культуре и искусству.

Сценарий памятного вечера уже готов, и его программа обещает быть яркой и насыщенной. Для многочисленных поклонников творчества Раи Евлоевой, а также армии ее учеников и последователей вечер памяти известной артистки обещает стать трогательным и прекрасным подарком.

Также в учреждении планируют открыть экспозицию, экспонаты которой напомнят жителям Ингушетии о богатом творческом наследии, оставленном Раей Евлоевой нынешним и будущим поколениям. Заместитель директора Марем Котиева поделилась с участниками совещания своим видением того, как будущая экспозиция сможет наиболее полно отразить не только творческие достижения Раи Евлоевой, но и весь нелегкий жизненный путь, пройденный ею.

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