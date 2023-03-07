В Ингушетии планируют увеличить площадь для лесозащитных мероприятий
В текущем году Минприроды республики проведет санитарно-оздоровительные мероприятия лесной территории на площади 1891 га, что на 248 га больше, чем в 2022 году, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба экологического ведомства.
Сообщается, что площадь, которая будет охвачена санитарно-оздоровительными мероприятиями в текущем году, увеличится на 177% — это лучший показатель в СКФО и ЮФО.
Увеличение объемов оздоровительных работ в лесах на закрепленных за филиалом территориях — свидетельство тесного сотрудничества природоохранного ведомства Ингушетии и филиала ФБУ «Рослесозащита».
Отметим, что лесозащитные мероприятия — это выявление болезней и вредителей леса и локализация их очагов.