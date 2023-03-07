В Ингушетии планируют увеличить площадь для лесозащитных мероприятий

Сообщается, что площадь, которая будет охвачена санитарно-оздоровительными мероприятиями в текущем году, увеличится на 177% — это лучший показатель в СКФО и ЮФО.

Увеличение объемов оздоровительных работ в лесах на закрепленных за филиалом территориях — свидетельство тесного сотрудничества природоохранного ведомства Ингушетии и филиала ФБУ «Рослесозащита».

Отметим, что лесозащитные мероприятия — это выявление болезней и вредителей леса и локализация их очагов.