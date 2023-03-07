Экология

В Ингушетии планируют увеличить площадь для лесозащитных мероприятий

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В текущем году Минприроды республики проведет санитарно-оздоровительные мероприятия лесной территории на площади 1891 га, что на 248 га больше, чем в 2022 году, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба экологического ведомства.

Сообщается, что площадь, которая будет охвачена санитарно-оздоровительными мероприятиями в текущем году, увеличится на 177% — это лучший показатель в СКФО и ЮФО.

Увеличение объемов оздоровительных работ в лесах на закрепленных за филиалом территориях — свидетельство тесного сотрудничества природоохранного ведомства Ингушетии и филиала ФБУ «Рослесозащита».

Отметим, что лесозащитные мероприятия — это выявление болезней и вредителей леса и локализация их очагов.

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