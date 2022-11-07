В Ингушетии планируют увеличить посевные площади в следующем году
В Ингушетии продолжается осенняя посевная кампания, аграрии республики планируют полностью её завершить 15 ноября.
Как сообщили в Минсельхозе региона, в настоящее время озимыми зерновыми культурами уже засеяно 70% посевных площадей.
Отмечается, что в планах аграрного ведомства республики увеличение структуры посевных площадей под урожай 2023 года на 1 тысячу гектаров.
Напомним, правительство России, обсудив предварительные итоги уборки урожая в 2022 году, рекомендовало регионам не уменьшать посевные площади на следующий год. Такой пункт содержится в решениях по итогам последнего заседания, прошедшего накануне.