В Ингушетии планируют увеличить посевные площади в следующем году

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В Ингушетии продолжается осенняя посевная кампания, аграрии республики планируют полностью её завершить 15 ноября.

Как сообщили в Минсельхозе региона, в настоящее время озимыми зерновыми культурами уже засеяно 70% посевных площадей.

Отмечается, что в планах аграрного ведомства республики увеличение структуры посевных площадей под урожай 2023 года на 1 тысячу гектаров.

Напомним, правительство России, обсудив предварительные итоги уборки урожая в 2022 году, рекомендовало регионам не уменьшать посевные площади на следующий год. Такой пункт содержится в решениях по итогам последнего заседания, прошедшего накануне.

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