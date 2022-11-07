В Ингушетии планируют увеличить посевные площади в следующем году

Как сообщили в Минсельхозе региона, в настоящее время озимыми зерновыми культурами уже засеяно 70% посевных площадей.

Отмечается, что в планах аграрного ведомства республики увеличение структуры посевных площадей под урожай 2023 года на 1 тысячу гектаров.

Напомним, правительство России, обсудив предварительные итоги уборки урожая в 2022 году, рекомендовало регионам не уменьшать посевные площади на следующий год. Такой пункт содержится в решениях по итогам последнего заседания, прошедшего накануне.