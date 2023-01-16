В Ингушетии планируют запустить первую электроподстанцию для питания промышленных предприятий

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства РИ, проектная стоимость подстанции «Тихая» составляет около 500 млн рублей, а полная стоимость инвестиционного проекта, инициатором которого является агрокомбинат, составляет 6,3 млрд рублей, в том числе стоимость инфраструктуры — 1,1 млрд рублей. Отмечается, что после выделения инфраструктурного кредита в течение года энергообъект будет построен.

«Вторая очередь запуска предприятия включает в себя создание теплиц площадью более 22 га, что позволит втрое увеличить производственную мощность комбината и производить 15 тыс. тонн томатов. На данный момент уже возведен каркас теплицы, в настоящее время ведется работа по остеклению каркаса. Вместе с тем ведутся все необходимые земляные работы по укладке соответствующей внутренней инфраструктуры», — подчеркнула Эсет Тумгоева.

По её словам, в строительстве второй очереди агрокомплекса окажет содействие и институт развития «Кавказ. РФ», который обеспечит частичное финансирование проекта. После запуска подстанции и новых теплиц удастся создать 315 новых рабочих мест.

Напомним, подстанция необходима для электродосвечивания растений по всему периметру, что позволит круглогодично выращивать овощи вне зависимости от погодных условий. Для ее строительства уже отведен земельный участок и завершены проектно-изыскательские работы. Также согласованы все технические условия по подключению подстанции к сетям, а проектно-сметная документация прошла федеральную государственную экспертизу.

Важно отметить, что подстанция «Тихая» сможет питать не только сам агрокомплекс, но также и ряд промышленных предприятий республики, в том числе завод по производству отопительных радиаторов «АТМ», крупнейший в регионе «Сад-гигант Ингушетия». Также подстанция обеспечит бесперебойным электроснабжением все население города Сунжи и Сунженского района, куда входят 10 сельских поселений, а кроме того, и часть населения города Карабулака и сельского поселения Яндаре.

«Подстанция «Тихая» станет одной из самых мощнейших на территории Северного Кавказа, я рад, что такой проект будет реализован на территории именно нашего региона. Это позволит усилить работу по развитию промышленной сферы республики. Также планы инвестора по строительству второй очереди агрокомплекса «Сунжа» и созданию первого агропарка после реализации обеспечат увеличение доходной части бюджета республики, позволят создать новые рабочие места. Мы обязаны всеми возможными усилиями поддерживать такие инициативы и помогать инвесторам в создании новых проектов промышленности в Ингушетии», — сказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.