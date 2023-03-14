АПК

В Ингушетии площадь ярового сева в 2023 году увеличат на 106%

0

В Ингушетии площадь ярового сева в текущем году составит 43 тыс. га, что на 106% больше чем в 2022-м, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Казбек Беков на заседании правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

По его словам, для проведения весеннего сева будет задействовано порядка 580 тракторов. Также Минсельхозом производители сельхозпродукции будут обеспечены семенами яровых культур, минеральными удобрениями и средствами защиты растений в полном объеме. Для этого заключено соответствующее соглашение с АО «Щелково Агрохим».

Беков напомнил, что осенью прошлого года во всех категориях хозяйств проведен сев озимых культур на площади 29 847 га, увеличение — 113%.

«В настоящее время закончили подкормку озимых зерновых культур аммиачной селитрой. В хорошем состоянии находятся 14 тыс. га, что составляет 47 %», — цитирует замминистра пресс-служба Главы и правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ЦУР Ингушетии обсудили проблему отключения газа в районе «За каналом» в Назрани
В Карабулаке Ингушетии манипуляции с задвижками привели к частичным перебоям водоснабжения
В Минспорта Ингушетии рассказали о планах реализации проекта «Спорт — норма жизни» в 2023 году
В Ингушетии прошел чемпионат республики по плаванию
Ингушский боксер-профессионал Али Измайлов одержал в американском Спрингфилде уверенную победу
Двоих жителей Ингушетии мошенники лишили более 150 тыс. рублей
Прокуратура обязала мэрию Магаса принять меры по отлову бродячих собак
В Карабулаке Ингушетии на сходе граждан обсуждались актуальные вопросы
В селе Сурхахи Ингушетии появится новая амбулатория на 100 посещений в смену
В столице Ингушетии состоится вечер инструментальной музыки
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Презентацию художника» Людмилы Барахоевой

Главное

Яндекс.Метрика

 