В Ингушетии площадь ярового сева в 2023 году увеличат на 106%
В Ингушетии площадь ярового сева в текущем году составит 43 тыс. га, что на 106% больше чем в 2022-м, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Казбек Беков на заседании правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.
По его словам, для проведения весеннего сева будет задействовано порядка 580 тракторов. Также Минсельхозом производители сельхозпродукции будут обеспечены семенами яровых культур, минеральными удобрениями и средствами защиты растений в полном объеме. Для этого заключено соответствующее соглашение с АО «Щелково Агрохим».
Беков напомнил, что осенью прошлого года во всех категориях хозяйств проведен сев озимых культур на площади 29 847 га, увеличение — 113%.
«В настоящее время закончили подкормку озимых зерновых культур аммиачной селитрой. В хорошем состоянии находятся 14 тыс. га, что составляет 47 %», — цитирует замминистра пресс-служба Главы и правительства республики.