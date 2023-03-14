В Ингушетии площадь ярового сева в 2023 году увеличат на 106%

По его словам, для проведения весеннего сева будет задействовано порядка 580 тракторов. Также Минсельхозом производители сельхозпродукции будут обеспечены семенами яровых культур, минеральными удобрениями и средствами защиты растений в полном объеме. Для этого заключено соответствующее соглашение с АО «Щелково Агрохим».

Беков напомнил, что осенью прошлого года во всех категориях хозяйств проведен сев озимых культур на площади 29 847 га, увеличение — 113%.

«В настоящее время закончили подкормку озимых зерновых культур аммиачной селитрой. В хорошем состоянии находятся 14 тыс. га, что составляет 47 %», — цитирует замминистра пресс-служба Главы и правительства республики.