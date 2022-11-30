В Ингушетии по 1 млн рублей получили 7 победителей конкурса «Земский учитель»

В частности, Ибрагим Боков стал участником конкурса после того, как в августе был объявлен дополнительный отбор на утвержденную вакантную должность педагога дополнительного образования по информатике в школу-детский сад сельского поселения Кантышево Назрановского района, на которую ранее заявок не поступало. Ему удалось обойти других претендентов и получить эту должность.

Всего за два года реализации программы «Земский учитель» победителями конкурса становились 14 человек.

Учителя сами определяют, на что направить денежную сумму. Обязательным условием является то, что педагоги должны отработать в выбранной школе не меньше пяти лет.

В Ингушетии прием заявок на конкурс «Земский учитель» начался 10 января и длился до 15 апреля 2022 года. Всего для участия в конкурсном отборе в региональный Институт повышения квалификации работников образования поступило 20 заявок от претендентов, желающих преподавать в школах сельских поселений и малых городов физику, русский язык и литературу, географию, биологию, информатику, а также быть учителями начальных классов.

Критериями конкурсного отбора на вакансию являются: возраст до 55 лет, наличие российского гражданства, профильное среднее или высшее образование с соответствующей квалификацией и педагогический стаж не менее одного года на момент подачи документов. Обязательным условием предоставления единовременной компенсационной выплаты является трудоустройство в школу на вакантную должность из списка, утвержденного региональным Минобразования, с учебной нагрузкой не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы. А также переезд для трудоустройства в сельскую местность или в населенный пункт численностью менее 50 тыс. человек и работа по трудовому договору в течение 5 лет или более.

Если учитель уволится раньше этого срока (кроме исключительных ситуаций), то полученную от государства сумму он должен будет вернуть в полном объеме.

«Нам нужны профессиональные кадры на селе и в малых городах, чтобы их жители тоже могли пользоваться современными образовательными, медицинскими услугами. С этой целью и были приняты программы «Земский учитель», «Земский доктор». Это также решает проблемы и педагогов, которые хотели бы работать в селе, но не решаются на переезд. Имея средства в 1 млн рублей, они больше мотивированы на такой шаг. То есть получается взаимная польза и для жителей сел, и для профессиональных кадров. Нередко, среди них бывают молодые семьи, это хороший старт для них во всех отношениях. И профессионального опыта они могут набраться, и решить ряд бытовых проблем, в том числе и жилищный вопрос», — считает руководитель региона Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Земский учитель» — это программа поддержки сельских учителей, которая начала работать с начала 2020 года.