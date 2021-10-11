Следком

В Ингушетии по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины проводится проверка

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В Ингушетии по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины проводится проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК России, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Отмечается, что первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что 10 октября текущего года в Ингушскую республиканскую клиническую больницу доставлено тело местного жителя без признаков насильственной смерти.

В настоящее время следователями назначены судебные экспертизы, проводятся иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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