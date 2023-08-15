В Ингушетии «по горячим следам» задержали угонщика автомашины

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Назрани поступило телефонное сообщение от горожанина, что неизвестным лицом, путем свободного доступа, угнана принадлежащая ему автомашина, которая была припаркована возле аптеки «Семейная» на улице Московской.

От задержанного угонщика получена явка с повинной, машина была обнаружена на парковке, расположенной у кафе быстрого питания «KFC» в Назрани и доставлена на территорию ОМВД по городу.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК России.