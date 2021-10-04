В Ингушетии по итогам 2021 года ожидаются наименьшие показатели номинальной зарплаты

В абсолютных величинах самый высокий уровень номинальной заработной платы (более 90 тыс. рублей в месяц) прогнозируется в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае. Наименьший уровень (ниже 32 тыс. рублей в месяц) — в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области.

Ожидается, что в Москве и Тамбовской области к концу этого года зарплаты увеличатся на 9,8%. За ними следуют Санкт-Петербург, где жителям будут платить больше на 9,5%, а также Калмыкия и Забайкальский край, где зарплаты вырастут на 9,1%. В Дагестане зарплаты увеличатся на 9%.

В прогнозе отмечается, что в 2020 году номинальная заработная плата росла во всех субъектах России, в текущем году данная тенденция сохранится.

Между тем разницу между максимальной зарплатой (Чукотский автономный округ — 130 тысяч рублей) и минимальной (Ивановская область — 31 тыс. рублей) оценивается в 4,2 раза.

Напомним, в конце сентября сообщалось о том, что минимальный размер оплаты труда в 2022 году в России вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.