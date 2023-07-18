В Ингушетии по нацпроектам заключено около 100% контрактов

По его словам, из средств 2023 года бюджетные обязательства приняты на 6,1 млрд рублей (96,2%). «Учитывая то, что из общего объема не контрактуемыми являются средства в размере более 465,6 млн рублей, то общий процент подписанных контрактов равен почти 100%», — сказал Мальсагов на заседании правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Было отмечено, что в общем мониторинге Минфина России Ингушетия находится в зеленой зоне по 4 национальным проектам: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». По СКФО у региона среднее значение кассового исполнения составляет 57 %, а по стране — 41 %.

Сластенин положительно охарактеризовал работу, призвав ускорить освоение средств. «Кассовое освоение играет важную роль в национальном развитии, способствуя эффективному использованию ресурсов, улучшению качества жизни наших жителей, развитию инфраструктуры и содействию экономическому росту. И в этом вопросе немаловажно соответствие дедлайнам. Напоминаю, что контроль и отчетность являются важными элементами его соблюдения, и прошу мобилизовать силы для недопущения срыва обозначенных нам сроков», — подчеркнул премьер.

В пресс-службе Главы и правительства республики напомнили, что в рамках нацпроектов в этом году возводится в регионе 11 образовательных объектов на 6 458 мест, в том числе в сельских поселениях Инарки, Нестеровское, Али-Юрт, Верхние Ачалуки, Троицкое и Сурхахи. Также строятся дома культуры в селах Даттых Гейрбек-Юрт, больница на 60 мест в Кантышево, здание инфекционного отделения для детской больницы и другие объекты.

Ингушетия в этом году принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 12 нацпроектов.