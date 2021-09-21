В Ингушетии по состоянию на 1 сентября текущего года на 2% и 31% увеличилось поголовье КРС и МРС

Как сообщает Северо-Кавказстат, по состоянию на 1 сентября в республике увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2,1% и по расчетам составило — 69035 голов, поголовье птицы увеличилось на 4,7% и составило 356944 голов, поголовье овец и коз насчитывается 288439 головы, увеличение составляет 31,2%.

За 8 месяцев этого года производство молока по расчетам составило — 83378,050 тонны, что на 14,9% больше предыдущего периода 2020 года, яиц увеличилось на 4,9% и составило- 16530 тыс. штук.

Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 5404,826 тонн по сравнению с аналогичной датой 2020 года, больше на 4,7%