В Ингушетии по выходным дням до конца месяца Рамадан будут проходить ярмарки

Продукция на ярмарки поступает напрямую от производителя к потребителю, поэтому цены там значительно ниже рыночных. У жителей региона есть возможность выгодно приобрести баранину, говядину, птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты.

Руководитель субъекта напомнил, что в 2022 году жители региона столкнулись со сложностями из-за роста цен на продукты питания.

«Было принято решение проводить ярмарки с целью снижения цен на товары первой необходимости, а сельхозпроизводители региона пошли нам навстречу и продавали свою продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20%. Тогда мной было принято решение увеличить периодичность проведения ярмарок и это помогло жителям республики уменьшить продуктовые расходы. Сейчас мы вновь запускаем цикл ярмарок, поскольку их проведение особенно уместно и необходимо в преддверии праздников. Поэтому такие полезные мероприятия в республике будут проводиться до конца месяца Рамадан. Будем и дальше продолжать эту работу регулярно и во всех населенных пунктах региона», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Первая ярмарка прошла 18 февраля в городе Назрани на площади перед ДК. Следующая состоится 25 февраля в городе Магасе в районе «Аланских ворот».

Мероприятия пройдут в городах Малгобеке, Сунже, Карабулаке, Джейрахском районе, сельских поселениях Зязиков-Юрт, Нестеровское и других населенных пунктах.

Напомним, в 2023 году священный месяц поста предположительно начинается с заходом солнца 23 марта и заканчивается 21 апреля.