В Ингушетии побывали сотрудники московского Музея истории ГУЛАГа

Сотрудники музея провели для коллег, а также для гостей из Курской области, которые в этот день побывали здесь, экскурсию. Фатима Долакова рассказала им об основателе музея, участниках Великой Отечественной войны, а также об экспонатах национального быта и археологии.

Гости с большим интересом слушали экскурсовода и задавали вопросы. После окончания экскурсии они поделились своими впечатлениями в книге отзывов и сделали памятное фото.

«Посещение музея оставило у гостей очень много положительных эмоций», — рассказали в пресс-службе.