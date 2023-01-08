Музей

В Ингушетии побывали сотрудники московского Музея истории ГУЛАГа

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Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова посетили сотрудники московского Музея истории ГУЛАГа, сообщила пресс-служба учреждения.

Сотрудники музея провели для коллег, а также для гостей из Курской области, которые в этот день побывали здесь, экскурсию. Фатима Долакова рассказала им об основателе музея, участниках Великой Отечественной войны, а также об экспонатах национального быта и археологии.

Гости с большим интересом слушали экскурсовода и задавали вопросы. После окончания экскурсии они поделились своими впечатлениями в книге отзывов и сделали памятное фото.

«Посещение музея оставило у гостей очень много положительных эмоций», — рассказали в пресс-службе.

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