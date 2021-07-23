В Ингушетии почти 700 безработных принимают участие в обучающих курсах

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в регионе проводится обучение отдельных категорий граждан в количестве 697 человек, а именно ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости населения, включая безработных, жителей в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также безработных женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

С начала этого года служба занятости региона трудоустроила более 2,9 тыс. человек, Минтруд республики постоянно ведет переговоры с работодателями региона по расширению банка актуальных и верифицированных вакансий. В частности, через портал «Госуслуги» с 1 января 2021 года подано 10120 заявлений. Все они прошли модерацию на портале «Работа в России» и приняты для дальнейшей работы.

«Одной из главных причин сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы по-прежнему остается дефицит вакантных рабочих мест и связанные с этим низкие возможности по трудоустройству безработных граждан на постоянную работу. Количество вакансий, заявленных работодателями на 1 июля 2021 года, составило — 1449, в связи с чем коэффициент напряженности на рынке труда составил 29 человек на одно вакантное рабочее место. Так, если на 1 июля прошлого года уровень регистрируемой безработицы составлял 13,8%, то в аналогичном периоде текущего года он увеличился на 2,5% и составил 16,3%», — отметили в пресс-службе министерств труда, занятости и социального развития Ингушетии.