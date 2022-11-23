В Ингушетии почти на 4% увеличилось поголовье овец и коз

Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 ноября, по сравнению с аналогичной датой 2021 года, увеличилось поголовье КРС на 1,7% (70 622), птицы на 1,5% (356 840 голов). Поголовье овец и коз насчитывается 303 770, увеличение составляет 3,8 %.

В январе-октябре текущего года производство молока составило 116 222,600 тонны, что на 10,4% больше предыдущего периода 2021 года, производство яиц увеличилось на 13% (23650 тыс. штук), производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 7476,260 тонн (рост — 7%).