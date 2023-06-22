В Ингушетии почтили память героев ВОВ и жертв вооруженного нападения боевиков в 2004 году

На Мемориале памяти и славы в Назрани собрались правоохранители, ветераны боевых действий, представители общественных организаций, религиозные деятели, юнармейцы, кадеты и другие. В памятном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности премьер-министра региона Магомед Евлоев, руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев, министр внутренних дел республики Михаил Коробкин.

День памяти и скорби — 22 июня стал для Ингушетии вдвойне трагическим. В этот день в 2004 году в результате бандитского нападения республика потеряла много своих достойных и храбрых сынов — сотрудников МВД, пограничников и гражданских лиц.

«Мы будем помнить всегда о тех, кто вступил в неравный бой и отдал жизни за спокойствие и благополучие своего народа. Ингушетия никогда не забудет своих героев», — говорили выступающие на траурном митинге.

Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.