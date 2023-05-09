В Ингушетии почтили память павших в годы ВОВ

«Участники Великой Отечественной войны для народа Ингушетии во все времена останутся символом бесстрашия, мужества, стойкости, патриотизма, любви и верности родному Отечеству. На фронт из Ингушетии отправились тысячи ее достойных сынов и дочерей. Они участвовали в самых ожесточенных, главных битв: обороняли Москву, Ленинград, Курск и Малгобек, Ростов и Сталинград, раненные возвращались в строй и дошли до Берлина. Многие из них пропали без вести, навечно остались лежать в братских могилах и безымянных высотах», — отметил руководитель субъекта в своем выступлении.

Глава Ингушетии перечислил имена героев, чей подвиг вошел в летопись Великой Отечественной войны.

«Легендарный подвиг последнего защитника Брестской крепости Уматгирея Барханоева, ратный путь Абдулы Цороева, Саадалы Арсамакова, Ширвани Костоева, Асият Тутаевой, Тугана Мальсагова, Саварбека Плиева, Джабраила Картоева, Ахмета Мальсагова, Руслана Гудантова, Мурата Оздоева, Ахмета Дудургова и сотен других наших героев, во все времена будет нашей моральной, духовной и нравственной опорой», — подчеркнул Калиматов.

Он вспомнил о знаменитой Малгобекской стратегической оборонительной операции, в ходе которой удалось остановить наступление гитлеровцев в этом направлении. Глава отметил, что эта страница в истории Ингушетии золотыми буквами вписана в героическую летопись России в борьбе против фашизма.

Глава субъекта также подчеркнул, что сегодня мобилизованные и военнослужащие из Ингушетии, в одном строю с представителями всех регионов страны участвуют в специальной военной операции на Украине, обеспечивая безопасность российских земель.

Присутствующие отметили и важность мероприятий по сохранению исторической памяти и правды, проходящих в этот день по всей стране, а также в Ингушетии в различных форматах: патриотические акции «Бессмертный полк», «Лес Победы», «Георгиевская ленточка».

В заключение участники мероприятия прослушали стихи военных лет в исполнении юнармейцев, состоялась торжественная церемония возложения цветов у Вечного огня, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Победа в Великой Отечественной войне — это Победа добра над силами зла, это — восстановление мировой справедливости, это — самый главный урок истории для потомков во всех поколениях», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что гитлеровская армия взяла Францию за 44 дня. В Сталинграде за такое же время фашисты сумели взять только одну улицу.

«Примеров героизма советского солдата — великое множество. Вечная память защитникам нашей страны!», — добавил Глава республики.