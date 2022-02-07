Память

В Ингушетии почтили память первого Героя России Суламбека Осканова

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Вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева, родные, близкие и друзья, представители министерств, ведомств, общественных организаций, научной и творческой интеллигенции почтили память первого Героя России, начальника Липецкого авиацентра генерала Суламбека Осканова. Мероприятие к 30-летию подвига летчика-истребителя прошло в малом зале летнего Амфитеатра республики.

Амриева в своем выступлении напомнила слова Героя России, первого главнокомандующего Военно-воздушными силами современной Российской Федерации Петра Дейнекина, что такого уровня летчиков, как Осканов, можно перечислить по пальцам одной руки.

«Суламбек Осканов является воплощением лучшего, что имеет народ Ингушетии. Это человек, который преодолел препятствия, вырос в ссылке, все перенес и стал величайшим профессионалом своего дела. Сегодня он является примером для всех без исключения. Дотянуться до него тяжело, но это пример особенно для молодежи», — цитирует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства региона.

Амриева считает, что 2022 год можно назвать годом памяти Суламбека Осканова. «Надеюсь, что под этим знаком не только сегодня, но и на протяжении всего этого года будут проходить памятные мероприятия. Уже много сделано в честь его памяти, но нам предстоит сделать еще больше», — добавила она.

В рамках мероприятия были представлены литературно-музыкальные композиции, прозвучали стихотворения и песни о героях, подвигах, мужестве и любви к Родине.

Также памятные мероприятия сегодня прошли и в Липецкой области, куда, по поручению Главы региона Махмуда-Али Калиматова, выехала делегация из Ингушетии, чтобы вместе с сослуживцами, друзьями и родными Суламбека Осканова, а также жителями селения Хворостянка, которую он спас ценою собственной жизни, отметить событие.

Напомним, летчик-истребитель погиб 7 февраля 1992 года во время тренировочного полета, уводя неисправный МиГ-29 от жилого поселка. Указом Президента страны от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору Суламбеку Осканову посмертно присвоено звание Героя России.

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