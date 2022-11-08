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В Ингушетии почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

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В Ингушетии почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел. Глава МВД по республике Михаил Коробкин и начальник регионального управления национальной гвардии Микаил Буружев возложили цветы к мемориалу памяти погибших при исполнении служебного долга правоохранителей в Магасе.

С 1992 года в республике погибли 427 милиционеров и полицейских, исполняя свой служебный долг. К сожалению, этот скорбный список не закрыт. В борьбе с преступниками общество теряет лучших людей, которые в условиях мирного времени отдают свои жизни, чтобы жили другие, отмечается в релизе пресс-службы МВД по республике.

Дань памяти павших стражей правопорядка отдали также руководители общественного совета при министерстве внутренних Муса Гадиев и совета ветеранов МВД по республике Магомед-Сали Котиев.

«Профессия полицейского во все времена неразрывно связана с риском для жизни. Стражи порядка, исполняя принятые на себя служебные обязанности, защищают мирных граждан от опасности, при этом нередко осознанно принимая удар на себя. Память о погибших за правое дело товарищах навеки в наших сердцах», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 8 ноября установлен, как день памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России, в соответствии с приказом министра внутренних дел страны от 17 марта 2017 года.

 

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