В Ингушетии почтили память жертв террористических актов

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Министерства культуры Ингушетии, в памятном мероприятии приняли участие депутаты республиканского парламента, члены правительства, представители правоохранительных органов, общественных организаций.

Глава ведомства Залина Льянова, также принимавшая участие в акции, выказала уверенность, что жители Ингушетии понимают, что сила региона и всей страны — в единстве, в стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь нашим близким.

Завершилось траурное мероприятие минутой молчания и возложением цветов.