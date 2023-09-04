Память

В Ингушетии почтили память жертв террористических актов

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В День солидарности в борьбе с терроризмом на Мемориале памяти и славы в Назрани почтили память жертв терактов, а также погибших при выполнении служебного долга сотрудников силовых структур.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Министерства культуры Ингушетии, в памятном мероприятии приняли участие депутаты республиканского парламента, члены правительства, представители правоохранительных органов, общественных организаций.

Глава ведомства Залина Льянова, также принимавшая участие в акции, выказала уверенность, что жители Ингушетии понимают, что сила региона и всей страны — в единстве, в стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь нашим близким.

Завершилось траурное мероприятие минутой молчания и возложением цветов.

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