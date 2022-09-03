В Ингушетии почтили память жертв терроризма

«Ежегодно 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. И сегодня в Назрани на Мемориале Памяти и Славы состоялось мероприятие, приуроченное к этой памятной дате. В нем приняли участие Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, представители органов власти, общественных организаций, ветераны боевых действий и другие», — говорится в сообщении.

На митинге участники вспоминали жертв террористических актов, противостоящих терроризму служащих, после чего прошла Минута молчания, возложение цветов к Вечному огню и коллективная молитва (дуа) по усопшим во главе с религиозным деятелем Магомедом Харсиевым.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день был установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года.