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В Ингушетии под строительство нового муниципального военкомата отведен участок в 30 соток земли

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В Ингушетии появится муниципальный военный комиссариат по городу Назрани и Назрановскому району. Для строительства здания уже выделено 30 соток земли в районе летнего Амфитеатра в административном округе Насыр-Кортский.

Об этом сообщил военный комиссар республики Тимур Местоев на заседании в правительстве, отметив, что земельный участок в ближайшее время будет переведен в собственность Минобороны России, после чего будет готовиться проектно-сметная документация.

Было отмечено, что в связи со строительством в столице региона нового комплекса зданий республиканского военного комиссариата и сборного пункта, высвобождаются здания и сооружения в сельском поселении Экажево Назрановского района, где сейчас расположен военкомат.

На этой территории площадью 1,9 га, по решению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, планируется строительство школы на 530 мест.

Напомним, комплекс зданий республиканского военного комиссариата и сборного пункта строится в Магасе по заказу Минобороны России. Возведение объектов, которое было начато еще полтора года назад, будет полностью завершено в этом году.

Кроме того, параллельно в городе Сунже ведется возведение зданий и сооружений Военного комиссариата Сунженского района. Окончание строительства запланировано на весну 2023 года.

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