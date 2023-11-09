В Ингушетии подано более 1 тыс. заявок на догазификацию

По его словам, в 45 населенных пунктах, включенных в план-график, в общей сложности остается 923 не газифицированных домовладения. По 105 из них работы будут завершены после ликвидации дефицита пропускной способности объекта ГРС «Кантышево».

Премьер отметил, что на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в уполномоченный орган обратились 25 заявителей. У 21 из них отсутствовал полный пакет документов, вследствие чего им отказано в предоставлении субсидии.

«Отсутствие у заявителей правоустанавливающих документов на дома и прав собственности на земельные участки усложняет процесс. Кроме того, есть затруднения, связанные с наличием газового оборудования и сети газопотребления. Необходимо выработать более эффективные методы управления и распределения ресурсов, чтобы обеспечить максимальное покрытие населенных пунктов газоснабжением», — подчеркнул Владимир Сластенин.

Особое внимание было уделено специальным программам поддержки социально незащищенных групп населения: пенсионеров, многодетных семей и людей с ОВЗ. На меры поддержки смогут претендовать, помимо ранее согласованных категорий граждан, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы, воспитывающие детей-инвалидов.

Александр Новак обратил особое внимание и на необходимость работы с отклоненными заявками на догазификацию, оказание помощи с оформлением документов. Также поручено минимизировать такие случаи и уделить особое внимание исполнению действующих обязательств, включая подключение котельных к газу. Кроме того, будет проведена оценка работы региональных операторов по газификации, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.