В Ингушетии поддержали законопроект «Единой России» о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы

«Георгиевская лента является символом Великой Победы, героизма, мужества и стойкости нашего народа. Полностью поддерживаю инициативу партии «Единая Россия» — за публичное осквернение георгиевской ленты человек должен нести уголовную либо административную ответственность. Это — уважение к защитникам Отечества, память о наших героях», — цитирует Дзейтова пресс-служба Ингушского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Согласно законопроекту «Единой России», внесенному в Госдуму 19 апреля, за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

«Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью надеваем эту черно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 Мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок», — отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью.

«Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами — символом нашей Победы, тогда и теперь», — подчеркнул Турчак.

В свою очередь соавтор документа, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко напомнила, что возглавляемое ею движение уже семь лет является соорганизатором акции «Георгиевская ленточка». «Наш долг защитить символ Победы и героического подвига наших дедов», — считает она.