В Ингушетии подготовили законопроект о выделении земельных участков мобилизованным

«Разработанный нами законопроект предусматривает бесплатное предоставление земельных участков указанной категории граждан, в данное время проект внесен в Народное собрание республики», — цитирует Албакова пресс-служба Главы и правительства региона.

Как отметил министр, в настоящее время подано 27 заявлений о предоставлении земель от мобилизованных граждан. Для этих целей образованы 6 земельных участков в Малгобеке, в Сунженском районе — 4. В Назрановском районе (сельское поселение Долаково) отвели массив 10 га для распределения в дальнейшем под ИЖС, а в Малгобекском районе — 3,8 га (Нижние Ачалуки). Сейчас ведется работа по разделу участка.

Ранее Глава республики подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России. Согласно документу, министерство имущественных и земельных отношений региона призвано обеспечить в установленном порядке выделение мобилизованным земельных участков для индивидуального жилищного строительства и на подготовку проектов правовых актов республики, предусматривающих условия и порядок предоставления упомянутой меры поддержки.

В рамках указа управлением делами Главы и правительства Ингушетии совместно с республиканским Минфином организована работа по предоставлению призванным лицам дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты. Каждый мобилизованный получил по 100 тыс. руб. от республиканских властей.

Как отмечал руководитель региона, вопрос оказания всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации — детям, родителям, жёнам, близким людям всех защитников Отечества, будет находиться на особом контроле.

Забота о семьях мобилизованных, помощь таким людям — это одно из важнейших направлений работы республиканских и муниципальных властей. На важность этой задачи не раз указывал Президент страны Владимир Владимирович Путин. Власти субъекта будут тщательно следить за тем, чтобы эта работа не превращалась в рутину, а проводилась с максимальной отдачей и эффективно.