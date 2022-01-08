В Ингушетии подросток находится в реанимации после отравления угарным газом

«Сообщение о том, что в приемное отделение детской республиканской клинической больницы, с признаками отравления угарным газом поступил ребенок 2006 года рождения, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне 23.35 мск», — говорится в релизе.

По прибытию на адрес проживания пострадавшего в город Назрань аварийной службой было установлено, что ванной комнате домовладения, в нарушение регламентируемых норм и правил, был установлен отопительный газовый котел без вытяжной трубы.