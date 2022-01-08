ЧП

В Ингушетии подросток находится в реанимации после отравления угарным газом

0

16-летний подросток отравился в Ингушетии угарным газом, состояние пострадавшего тяжелое, он находится в реанимации.

«Сообщение о том, что в приемное отделение детской республиканской клинической больницы, с признаками отравления угарным газом поступил ребенок 2006 года рождения, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне 23.35 мск», — говорится в релизе.

По прибытию на адрес проживания пострадавшего в город Назрань аварийной службой было установлено, что ванной комнате домовладения, в нарушение регламентируемых норм и правил, был установлен отопительный газовый котел без вытяжной трубы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский боксер Али Измайлов одержал досрочную победу над американцем Израилем Даффусом
Боксер Измайлов сразится с американцем Даффусом завтра утром
Пятерых водителей задержали в Ингушетии за повторную «пьяную» езду
Угнанный в Ингушетии автомобиль вернулся в республику через Майкоп
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после обнаружения скелетированного тела мужчины
Правоохранители Ингушетии выявили двух мошенников
Праздник Рождества наполняет сердца людей светлыми чувствами — Калиматов
Глава правительства Ингушетии поздравил православных с Рождеством
МЧС по Ингушетии предупреждает о лавинной опасности
Covid-19 за сутки подтвержден у 72 жителей в Ингушетии
Один человек погиб в Ингушетии при наезде иномарки на ограждение поста ДПС

Главное

Яндекс.Метрика

 