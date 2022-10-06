В Ингушетии подросток потратил большую часть денег из украденных 297 тыс. рублей
Правоохранители Ингушетии в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по факту кражи 22 сентября у потерпевшего 297 тыс. рублей, установили и доставили в отделение МВД России по городу Магасу несовершеннолетнего.
Подросток в присутствии матери дал признательные показания в совершении указанного деяния и выдал 60 тыс. рублей, остальные деньги он потратил на свои нужды, сообщает пресс-служба МВД по региону.
В отношении матери подростка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).