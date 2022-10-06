В Ингушетии подросток потратил большую часть денег из украденных 297 тыс. рублей

Подросток в присутствии матери дал признательные показания в совершении указанного деяния и выдал 60 тыс. рублей, остальные деньги он потратил на свои нужды, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В отношении матери подростка составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).