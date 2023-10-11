В Ингушетии подрядчик подозревается в завышении стоимости работ при строительстве поликлиники

Сунженской районной прокуратурой установлено, что Минстроем региона в 2019 году был заключен государственный контракт с подрядной организацией на строительство поликлиники, в котором были оговорены все обязательства сторон. Однако, по результатам строительно-технического исследования на объекте выявлены нарушения требований нормативно-правовых и иных строительно-технических документов, что повлекло за собой завышение подрядчиком стоимости работ и понесенных затрат.

Отмечается, что в действиях представителя подрядной организации усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России — «мошенничество».

Материалы проверки в порядке статьи 37 УПК направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Принятие законного решения по данному факту находится на контроле прокуратуры Ингушетии.