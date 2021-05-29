В Ингушетии подрядчик предстанет перед судом за хищение 1,6 млн рублей

«Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. По версии следствия, в 2017 году ООО «Севкавстрой» был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений для объектов всесезонного туристического центра в Магасе. При этом директор организации представил заказчику акты, содержащие ложные сведения о выполнении этих работ. В результате данных действий государству причинен материальный ущерб в размере более 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.