В Ингушетии подрядчик пытался дать взятку полицейским

3 декабря 2021 года обвиняемый, находясь в административном здании МВД по региону, предложил сотруднику одного из подразделений взятку в размере 200 тыс. рублей за прекращение проведения им оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию совершенного мужчиной хищения бюджетных денежных средств при выполнении в качестве подрядчика работ по газификации улиц. Сотрудник полиции отказался принять взятку и предупредил злоумышленника о противоправности его действий.

Несмотря на это, в тот же день мужчина предложил еще одному сотруднику того же подразделения уже 300 тыс. рублей за совершение аналогичных действий (бездействия). Второй правоохранитель также отказался от денег и уведомил о произошедшем свое руководство.

Таким образом, обвиняемый по не зависящим от него обстоятельствам не смог довести до конца свой преступный умысел, сообщает пресс-служба МВД по республике.