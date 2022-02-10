В Ингушетии подсчитают диких животных по зимним маршрутам

«Результаты учета являются неотъемлемой частью государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, и используются при определении допустимых объемов добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Ингушетии», — говорится в сообщении.

Метод учета основан на поиске следов.

«Подсчитываются оставленные животными следы в течение последних 20-28 часов на строго определённых маршрутах. На основе полученных данных будет установлена квота добычи тех или иных животных», — добавили в Минприроды.