Фауна

В Ингушетии подсчитают диких животных по зимним маршрутам

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В охотничьих угодьях Ингушетии продолжается зимний маршрутный учет диких животных. Плановое мероприятие продлится до 15 марта, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Результаты учета являются неотъемлемой частью государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, и используются при определении допустимых объемов добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Ингушетии», — говорится в сообщении.

Метод учета основан на поиске следов.

«Подсчитываются оставленные животными следы в течение последних 20-28 часов на строго определённых маршрутах. На основе полученных данных будет установлена квота добычи тех или иных животных», — добавили в Минприроды.

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