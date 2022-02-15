В Ингушетии подвели итоги акции «Дарите книги с любовью»

«Призыв к жителям нашей республики принять участие в акции книгодарения не остался без отклика, в пункты сбора поступало немало дарственных книжных коллекций и отдельных изданий от учреждений, частных лиц, авторов и т. д.», — отметил собеседник.

По его словам, в акции приняли участие директор и учащиеся Сунженского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, а также ученики шестой школы города Сунжа.

«Переданные в дар книги относятся к разным жанрам литературы — детской, учебной, художественной, научно-популярной, справочно-энциклопедической. Много также изданий национальной литературы — как художественной, так и документальной. Вся поступившая литература была внимательно отобрана и с любовью укомплектована коллекциями в подарочном варианте куратором акции Л. Шадиевой», — добавил собеседник.

Директор колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга Макка Гадиева поблагодарила сотрудников Национальной библиотеки за передачу книг для библиотеки колледжа, подчеркнув, что книгу для молодого поколения ничто не заменит, и выразила сердечную благодарность всем, кто принимал активное участие в акции книгодарения.

Коллектив Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева благодарит всех дарителей, поддержавших акцию и приносивших книги для тех, кому они сейчас оказались нужнее, и не сомневаются, что это сделано с душевной теплотой и с любовью.