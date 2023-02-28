В Ингушетии подвели итоги чемпионата и первенства республики по ММА

Как сообщили в Минспорта республики, состязания являются отборочными на чемпионат и первенство СКФО в Чечне. В них приняли участие более ста спортсменов со всех городов и районов региона.

По итогам соревнований победителями турнира стали Хамхоев Адам, Гудантов Амин, Эльджаркиев Амин, Илиев Ясир, Аушев Тамерлан, Албогачиев Иса, Хамхоев Магомед, Дзейтов Апти, Магомедов Джамалдин, Хазботов Аслан.

Серебро завоевали Аушев Ибрагим, Картоев Ибрагим, Картоев Билан, Оздоев Азраил, Газгиреев Джамалейл, Дудургов Рамзан, Мержоев Амерхан, Мальсагов Магомед.

На первенстве республики победителями стали Толдиев Руслан, Дзангиев Хизир, Медов Малик, Даурбеков Магомед, Фаргиев Хас-Магомед, Агиев Тамерлан, Чемигов Тухан, Фаргиев Илез. Серебряные медали у Илиева Аюпа, Патиева Адама, Кхириева Кхири, Картоева Ислама, Чаплоева Амирхана, Кушагова Шамхана, Магомадова Сулима.

Отмечается, что победители и серебряные призёры, занявшие первые и вторые места, успешно прошли отбор на чемпионат и первенство СКФО.