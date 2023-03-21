В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по футзалу сезона 2022-2023

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Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани прошел чемпионат Ингушетии по футзалу сезона 2022-2023, в нем приняли участие 16 команд.

Как сообщили в Минспорта региона, по итогам соревнований назрановский «Завод» стал чемпионом Ингушетии по футзалу сезона 2022-2023, выиграв в финальном матче плей-офф у экажевского «Кацторга» со счетом 3:2, а бронзовым призером стала команда «Сбербанк», одержавшая победу над «Патриотом» (3:1).

Сразу после окончания матча состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата, в котором приняли участие министр по внешним связям и национальной политике Ваха Беков, директор Дворца спорта «Магас» Муса Алхазуров, президент Федерации футбола Ингушетии Хаваж Холухоев, президент Федерации мини-футбола Ингушетии Абукар Дзортов, ветераны футбола и другие почетные гости.

Помимо кубков, медалей и дипломов различной степени победителям и призерам первенства были вручены индивидуальные награды. В составе «Завода» получили награды Бекхан Вельхиев (лучший защитник) и Ахмед Парчиев (лучший игрок). У «Кацторга»" был награжден Аслан Дзортов, ставший лучшим бомбардиром. В «Сбербанке» были отмечены Ахмед Гелисханов как лучший вратарь, а Акраман Хаматханов — лучший ассистент. В «Патриоте» награду лучшего тренера получил Тухан Цолоев. Хусейн Цицкиев и Амир Цечоев были названы лучшими комментаторами, Адам Тумгоев стал лучшим судьей, а приз за самый красивый гол получил Саид Дахкильгов из «Долаково». Награду лучшего оператора турнира получил Курейш Дугиев.

Также команды «Альтиево», «Эрзи» и «Барт» были награждены дипломами за «лучшую дисциплину», «волю к победе» и «приз зрительских симпатий» соответственно.

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