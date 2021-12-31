В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по классическим шахматам
В канун Нового года в Ингушетии определились победитель и призеры чемпионата республики по классическим шахматам среди мужчин, сообщили нашей газете в пресс-службе региональной федерации шахмат.
По информации собеседника нашего издания, победу в турнире праздновал Джабраил Дебзиев. Серебряным призером стал Тимур Гадаборшев. На третью ступень пьедестала почета поднялся Мурад Даурбеков.
Отметим, что пальму первенства в классических шахматах на протяжении пяти дней оспаривали лучшие шахматисты Ингушетии. Местом проведения баталий стал шахматный клуб центра культуры, спорта и туризма Магаса.
Руководство региональной федерации шахмат выражает благодарность директору центра Ибрагиму Костоеву за содействие в организации турнира, подчеркнули в пресс-службе учреждения.