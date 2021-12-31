Шахматы

В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по классическим шахматам

0

В канун Нового года в Ингушетии определились победитель и призеры чемпионата республики по классическим шахматам среди мужчин, сообщили нашей газете в пресс-службе региональной федерации шахмат.

По информации собеседника нашего издания, победу в турнире праздновал Джабраил Дебзиев. Серебряным призером стал Тимур Гадаборшев. На третью ступень пьедестала почета поднялся Мурад Даурбеков.

Отметим, что пальму первенства в классических шахматах на протяжении пяти дней оспаривали лучшие шахматисты Ингушетии. Местом проведения баталий стал шахматный клуб центра культуры, спорта и туризма Магаса.

Руководство региональной федерации шахмат выражает благодарность директору центра Ибрагиму Костоеву за содействие в организации турнира, подчеркнули в пресс-службе учреждения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии экс-правоохранитель приговорен к 60 часам обязательных работ за мошенничество
В музее ИЗО Ингушетии пройдет ежегодная новогодняя акция «В музей всей семьей»
Ингушский ансамбль «Сийг» — обладатель серебряного и бронзового Гран-при фестиваля в Англии и 9 призовых мест
Первые паспорта вручили в Магасе юным гражданам России
Covid-19 за сутки выявлен у 74 жителей Ингушетии
Ингушские самбисты стали призерами первенства СКФО в Грозном
Пенсионеру МВД по Ингушетии вручили сертификат на приобретение жилья
Победитель форума «Машук-2020» из Ингушетии разработал приложение по изучению родного языка
Самый недорогой квадратный метр жилья в Ингушетии
В Ингушетии задержан общественный активист Расул Зурабов
Водители-лихачи могут отправиться в тюрьму на три года

Главное

Яндекс.Метрика

 