В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по классическим шахматам

По информации собеседника нашего издания, победу в турнире праздновал Джабраил Дебзиев. Серебряным призером стал Тимур Гадаборшев. На третью ступень пьедестала почета поднялся Мурад Даурбеков.

Отметим, что пальму первенства в классических шахматах на протяжении пяти дней оспаривали лучшие шахматисты Ингушетии. Местом проведения баталий стал шахматный клуб центра культуры, спорта и туризма Магаса.

Руководство региональной федерации шахмат выражает благодарность директору центра Ибрагиму Костоеву за содействие в организации турнира, подчеркнули в пресс-службе учреждения.