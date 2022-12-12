В Ингушетии подвели итоги чемпионата среди незрячих по шашкам

При поддержке Минспорта республики традиционно было проведено три этапа, в которых приняли участие любители шашек разных возрастов со всего региона.

«Каждый этап был по-своему интересным и захватывающим. До последнего не было ясно, как распределятся призовые места», — сообщили организаторы турнира.

По итоговой сумме баллов победителями стали: Мусиев Адам, Плиев Хусен, Костоев Ислам. В церемонии награждения победителей принял участие начальник отдела игровых видов спорта Министерства спорта РИ Мархиев Магомед.

Отмечается, что участники соревнования были награждены кубками, медалями и ценными призами.