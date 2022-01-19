В Ингушетии подвели итоги деятельности комитета госзаказа за 2021 год

Руководитель комитета Заурбек Хаутиев отметил, что, несмотря на сложности, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, ведомство сумело соблюсти сроки осуществления централизованных закупок по заявкам заказчиков республики.

«В сложившейся ситуации в деятельности комитета приоритетными были определены три задачи: обеспечение поставщика для заказчика, прием заявок с использованием электронного документооборота и правовое содействие, с учетом изменений, внесенных в законодательство о контрактной системе. Реализация указанных задач позволила наиболее эффективно организовать работу по осуществлению централизованных закупок, мероприятий, предусмотренных национальными проектами, государственными программами, и оперативно реагировать на возникающие проблемные вопросы», — цитирует Хаутиева пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Было сообщено, что в минувшем году комитетом размещено 2067 торгов, Заключено 1405 контрактов. С предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства размещено 1145 закупок — 55 % от общего числа.

Руководитель ведомства также отметил успешное участие комитета в Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021 года.

«Ингушетия оказалась одним из двух регионов СКФО, занявших позицию в рейтинге «Высокая прозрачность», и при этом получившая самый высокий балл среди всех субъектов Северного Кавказа. Указанный проект получил поддержку ФАС России, Минэкономразвития, Счетной палаты, Торгово-промышленной палаты, профильных комитетов Государственной Думы России», — добавил Хаутиев.

Говоря о планах работы на ближайшее время, он отметил, что поставленные задачи ведомством на 2022 год позволят обеспечить стабильное исполнение бюджета и выполнение всех принятых обязательств.

«Сегодня ведомство республики находится на передовой позиции. От него зависит прозрачность бюджетной деятельности и оперативности выполнения задач. За три года работы комитета мы видим последовательную работу, направленную на экономию бюджетных средств. Самое главное, наш регион на протяжении нескольких лет занимает ведущие места по прозрачности закупок», — подчеркнул премьер-министр республики.

Сластенин вручил благодарственные письма отличившимся работникам комитета и контрактным управляющим государственных органов и учреждений.