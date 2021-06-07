«В соревнованиях приняли участие 24 команды из городов и районов Ингушетии.

Борьба за медали была напряженной и бескомпромиссной. В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом: 1 место — ФК Гамурзиево, 2 место — ФК Плиево, 3 место — ФК Кантышево», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Во втором этапе соревнований, который будет проходить с 18 по 20 июня в Лермонтово, Ингушетию будет представлять команда ФК Гамузиево.