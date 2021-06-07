В Ингушетии подвели итоги I этапа Международного фестиваля «Локобол — 2021 — РЖД»
В Назрани прошел региональный этап Международного детского фестиваля «Локобол-2021-РЖД» среди футбольных команд (2009-2011 г. р.).
«В соревнованиях приняли участие 24 команды из городов и районов Ингушетии.
Борьба за медали была напряженной и бескомпромиссной. В итоге упорной борьбы места распределились следующим образом: 1 место — ФК Гамурзиево, 2 место — ФК Плиево, 3 место — ФК Кантышево», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.
Во втором этапе соревнований, который будет проходить с 18 по 20 июня в Лермонтово, Ингушетию будет представлять команда ФК Гамузиево.