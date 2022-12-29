В Ингушетии подвели итоги конкурса «Фотозона»

Как отметили в туристическом ведомстве региона, победителями стали волонтеры гостеприимства. Участники оформили фотозону, украсив скамейку теплыми пледами, муляжами подарков, корзиной с мандаринами и другим праздничным реквизитом. Также они украсили ёлку бантами, шарами и гирляндой.

Волонтеры хотели создать новогоднюю атмосферу, чтобы каждый, фотографируясь там, чувствовал приближение Нового года. Фотозона установлена на аллее Крупнова в Магасе.

Напомним, конкурс направлен на благоустройство городской инфраструктуры.