В Ингушетии подвели итоги конкурса «Фотозона»

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В Ингушетии подвели итоги конкурса «Фотозона», проведённого комитетом по туризму республики.

Как отметили в туристическом ведомстве региона, победителями стали волонтеры гостеприимства. Участники оформили фотозону, украсив скамейку теплыми пледами, муляжами подарков, корзиной с мандаринами и другим праздничным реквизитом. Также они украсили ёлку бантами, шарами и гирляндой.

Волонтеры хотели создать новогоднюю атмосферу, чтобы каждый, фотографируясь там, чувствовал приближение Нового года. Фотозона установлена на аллее Крупнова в Магасе.

Напомним, конкурс направлен на благоустройство городской инфраструктуры.

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