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В Ингушетии подвели итоги конкурса на создание эскиза памятной монеты к 100-летию образования республики

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В Ингушетии подвели итоги конкурса на создание эскиза памятной монеты в рамках празднования 100-летия образования республики, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

На конкурс, который стартовал 1 августа 2021 года, было представлено более 63 авторских работ от граждан республики разных возрастных категорий. Для более объективной и профессиональной оценки представленных работ в жюри конкурса были включены народные художники Ингушетии Хож-Ахмед Имагожев и Башир Даурбеков.

Рассмотрев представленные эскизы, первое место и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей жюри присудило Лидифе Мержоевой, второе место и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей — Магомеду Мальсагову, третье место и денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей — Аслану Плиеву.

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